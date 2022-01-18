У російському СІЗО, де утримуються українці, спалах корости

Окрім корости у СІЗО Ростова ще чимало хворих на коронавірус

У слідчому ізоляторі російського міста Ростов-на-Дону стався спалах корости і коронавірусу. У цьому СІЗО незаконно утримують 33 українських політв’язні, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

«У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости – небезпечного захворювання шкіри. Про це стало відомо від адвоката українських громадян», – написала Денісова.

Омбудсменка наголосила, що від початку пандемії Covid-19 вона систематично вимагає від країни-окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту українців у в'язницях.

«Втім, звернення залишаються без відповідного реагування. Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я», – наголосила Денісова.

Короста – інфекційне паразитарне захворювання шкіри, яке супроводжується свербінням, розчухуваннями на шкірі, папульозними висипаннями. Збудник корости – кліщ, який паразитує у верхніх шарах шкіри, носієм є тільки людина.

Нагадаємо, нещодавно омбудсменка назвала кількість українців, яких Росія переслідує з політичних та релігійних мотивів. Станом на сьогодні, Російська Федерація переслідує 130 громадян України за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями. Із них 121 – ув'язнені. За її словами, 76 осіб вже засуджено на тривалі терміни, решта – 45 осіб перебувають під судом і слідством. Вона додала, що у сім’ях українських політв’язнів Кремля залишилися без батьківської опіки 207 неповнолітніх дітей.

Також нагадаємо, що у грудні український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування. Як повідомив його адвокат Микола Полозов, під час етапування із тимчасово окупованого Криму для відбування покарання в РФ, українця перевезли в сумнозвісне тортурами СІЗО-1 міста Саратова.

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