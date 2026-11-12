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У Румунії перекинувся автобус з 29 пасажирами: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Румунії перекинувся автобус з 29 пасажирами: є постраждалі
Водія перевірили на алкоголь за допомогою алкотестера, результат виявився негативним
фото: Digi24

Аварія сталася близько 5:40 ранку

Вранці 12 листопада у румунському повіті Тіміш перекинувся автобус, у якому перебувало 29 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Аварія сталася близько 5:40 ранку, автобус з’їхав з дороги та перекинувся в містечку Ходоні. Унаслідок ДТП вісім осіб було доставлено до лікарні.

З перших перевірок, проведених на місці події, з’ясувалося, що 54-річний чоловік керував автобусом на трасі DC 37, прямуючи з міста Ходоні до міста Санандрай, і в якийсь момент з’їхав з проїжджої частини на правий бік у напрямку руху, після чого автобус перекинувся.

Водія перевірили на алкоголь за допомогою алкотестера, результат виявився негативним.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень через необережність і продовжує розслідування з метою встановлення всіх причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше у Румунії сталася аварія за участю автобуса з 60 українцями – транспортний засіб зіткнувся з румунським мікроавтобусом, унаслідок чого загинула одна людина.

Теги: Румунія ДТП

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