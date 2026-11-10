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Соратниця Порошенка прокоментувала «смертельну криваву ДТП» зі своєю участю (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Соратниця Порошенка прокоментувала «смертельну криваву ДТП» зі своєю участю (відео)
Народна депутатка Ірина Никорак прокоментувала повідомлення про нібито смертельну ДТП за її участю
фото: Ірина Никорак, Інформатор

Народна депутатка Ірина Никорак заперечила повідомлення про загиблих в аварії та заявила, що дізналася про дорожню пригоду лише через п'ять днів

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Никорак відреагувала на повідомлення про нібито смертельну дорожньо-транспортну пригоду за її участю та втечу з місця аварії. Політикиня заперечила звинувачення, наголосивши, що внаслідок ДТП ніхто не загинув, а її автомобіль, за її словами, не був учасником зіткнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Ірини Никорак у Facebook.

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За словами депутатки, в інформаційному просторі почали поширюватися повідомлення про нібито «смертельну криваву ДТП», яку вона начебто спричинила, після чого залишила місце події. Никорак назвала такі твердження неправдивими та наголосила, що найважливішою обставиною є відсутність загиблих.

«Коли читаєш такі заголовки, складається враження, що йдеться про свідомий злочин, приховування його наслідків і людські жертви. Але є одна проблема. Це відверта брехня», – заявила народна депутатка.

Никорак підкреслила, що шкодує про дорожню пригоду та усвідомлює небезпеку подібних ситуацій для всіх учасників дорожнього руху. Водночас політикиня закликала правоохоронців об'єктивно встановити обставини аварії.

фото: Інформатор
фото: Інформатор
Народна депутатка Ірина Никорак за кермом автомобіля Audi

Окремо депутатка прокоментувала звинувачення у втечі з місця ДТП. За її словами, про сам факт аварії вона дізналася лише на п'ятий день після події, коли з нею зв'язався слідчий Національної поліції.

«Про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода, я дізналася лише на п'ятий день після події, адже моє авто взагалі не було учасником ДТП. Тому твердження, що я свідомо залишила місце аварії, знаючи про неї, не відповідає дійсності», – зазначила Никорак.

Народна депутатка також звернула увагу на оприлюднене відео дорожньої пригоди. На переконання політикині, запис свідчить про те, що вона не могла бачити момент аварії або бути її безпосередньою свідкою.

За словами Никорак, спочатку обставини ДТП розслідувала Національна поліція. Саме слідчий цього органу повідомив їй про існування відповідного провадження. Згодом, як стверджує депутатка, матеріали справи передали іншому правоохоронному органу. Яке саме відомство перебрало розслідування, вона не уточнила.

Політикиня також поставила питання про можливий витік матеріалів розслідування до Telegram-каналів. Никорак закликала встановити, хто передав інформацію про справу медіа та з якою метою поширювалися повідомлення про нібито загиблих.

«Хто і з якою метою передав матеріали справи в телеграм-канали? Хто перетворив дорожню пригоду, в якій, на щастя, ніхто не загинув, на інформаційну історію про «смертельну криваву ДТП»?» – запитала депутатка.

Никорак припустила, що поширення інформації про аварію може бути пов'язане зі спробами політичної дискредитації. Водночас у своєму дописі вона не навела доказів причетності правоохоронців до організованої інформаційної кампанії.

Депутатка наголосила, що готова співпрацювати зі слідством та відповідати на всі законні запитання правоохоронців. За її словами, розслідування має відбуватися без політичного тиску та передчасних висновків про винуватість будь-кого з учасників події.

«Я абсолютно готова відповідати на всі законні запитання слідства. Не прошу жодних привілеїв, не ухиляюся від співпраці й зацікавлена у встановленні правди», – підкреслила Никорак.

На завершення народна депутатка закликала правоохоронні органи зосередитися на встановленні фактичних обставин дорожньої пригоди, а не на поширенні неперевірених повідомлень.

«Тому моє звернення до правоохоронців просте: встановлювати факти, а не створювати інформаційні сенсації», – підсумувала політикиня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про початок роботи Ірини Никорак у Верховній Раді. У квітні 2023 року політикиня склала присягу народного депутата після дострокового припинення повноважень Михайла Забродського. До переходу в парламент Никорак була депутаткою Київської міської ради від «Європейської солідарності».

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Теги: ДТП ДТП новости депутат скандал

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