Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві пролунали вибухи: сталася пожежа біля телевежі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Москві пролунали вибухи: сталася пожежа біля телевежі
фото: скріншот

Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму

У ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи. про це повідомляють росЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму. Співробітники екстрених служб вирушили на місце події, і також повідомляється про «хлопки» в районі вежі, де виникла пожежа.

Наразі місцева влада щодо цього інциденту не надала офіційний коментар.

У мережі було опубліковано кадри з місця події.

Пізніше представники Міністерства з надзвичайних ситуацій заявили, що в Москві на Нововолодикінському проїзді сталося загоряння сміття.

Також стверджується, що пожежу вже було ліквідовано.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Згодом стало відомо, що вибух пронулав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.

Теги: Москва місцева влада метро пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Довкола ремонта вулиці Богдана Хмельницького виникло багато суперечок
Додатковий перехід та нова бруківка: у столиці відновлено рух центральною вулицею після ремонту
20 серпня, 08:12
Киянка, співачка та зрадниця Анна Сєдокова
«Великі проблеми з алкоголем»: Анна Сєдокова впала на сцені у Москві (відео)
16 серпня, 11:40
На місці працюють кілька десятків пожежників
У Новоросійському порту палає вантажний термінал (відео)
18 серпня, 10:30
В окупованій Феодосії повідомляють про «приліт», спалахнула пожежа
В окупованій Феодосії повідомляють про «приліт», спалахнула пожежа
30 серпня, 22:33
На Московському вертолітному заводі імені Михайла Міля займаються модифікацією гелікоптерів «Мі»
Атака дрона на Москву: вибух прогримів неподалік гелікоптерного заводу
28 серпня, 07:24
У Європі є попит на зріджений газ з Росії
Європа продовжує замовляти у Путіна зріджений газ: які країни порушують санкції
1 вересня, 08:27
Аеропорт «Внуково», зокрема, не приймає і не відправляє літаки
Робота московських аеропортів знову паралізована
1 вересня, 07:12
У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза (фото, відео)
У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза (фото, відео)
3 вересня, 11:54
У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги
У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги
8 вересня, 09:22

Соціум

Падіння російського дрона: Румунія будує укриття біля кордону з Україною
Падіння російського дрона: Румунія будує укриття біля кордону з Україною
У Москві пролунали вибухи: сталася пожежа біля телевежі
У Москві пролунали вибухи: сталася пожежа біля телевежі
Конгрес США анонсував початок процедури імпічменту Байдена: деталі
Конгрес США анонсував початок процедури імпічменту Байдена: деталі
У Росії розбився бомбардувальник Су-24
У Росії розбився бомбардувальник Су-24
Нова посада генерала: розвідка пояснила, що означає призначення Суровікіна в СНД
Нова посада генерала: розвідка пояснила, що означає призначення Суровікіна в СНД
Путін хоче скасувати візи для низки країн
Путін хоче скасувати візи для низки країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
20K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
20K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
19K
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
3961
Ескорт та звʼязки з росіянами: що відомо про скандал на «Міс Україна 2023»
3866
Кіномитці, які загинули, та... продюсер «Свінгерів»: мережу збурив список нагороджених

Новини

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Вчора, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
11 вересня, 14:44

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту