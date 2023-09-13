У Москві пролунали вибухи: сталася пожежа біля телевежі

Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму

У ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи. про це повідомляють росЗМІ.

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Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму. Співробітники екстрених служб вирушили на місце події, і також повідомляється про «хлопки» в районі вежі, де виникла пожежа.

Наразі місцева влада щодо цього інциденту не надала офіційний коментар.

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У мережі було опубліковано кадри з місця події.

Пізніше представники Міністерства з надзвичайних ситуацій заявили, що в Москві на Нововолодикінському проїзді сталося загоряння сміття.

Також стверджується, що пожежу вже було ліквідовано.

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Нагадаємо, що в ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Згодом стало відомо, що вибух пронулав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.