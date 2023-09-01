Під Москвою палає завод із виробництва електроніки для ракет – розвідка

У ніч проти 1 вересня Росію атакували безпілотники

Пожежа виникла в Люберцях, на Томілінському електронному заводі

Після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі «РБК-Україна».

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За інформацією співрозмовника, «бавовна» сталася внаслідок атаки БПЛА, але точна їх кількість не уточнюється.

«Собянін (мер Москви – «Главком») збрехав – нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет», – уточнив Юсов.

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Раніше повідомлялося, що після заяв російської влади про атаку безпілотників вранці 1 вересня, у Москві спалахнула велика пожежа. Як повідомлялося, пожежа сталася у Південно-Західному окрузі російської столиці.

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявив, що сьогодні на світанку на околиці Москви нібито було збито черговий безпілотник.