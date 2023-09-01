Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під Москвою палає завод із виробництва електроніки для ракет – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Москвою палає завод із виробництва електроніки для ракет – розвідка
У ніч проти 1 вересня Росію атакували безпілотники
фото: соцмережі

Пожежа виникла в Люберцях, на Томілінському електронному заводі

Після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі «РБК-Україна».

За інформацією співрозмовника, «бавовна» сталася внаслідок атаки БПЛА, але точна їх кількість не уточнюється.

«Собянін (мер Москви – «Главком») збрехав – нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет», – уточнив Юсов.

Раніше повідомлялося, що після заяв російської влади про атаку безпілотників вранці 1 вересня, у Москві спалахнула велика пожежа. Як повідомлялося, пожежа сталася у Південно-Західному окрузі російської столиці.

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявив, що сьогодні на світанку на околиці Москви нібито було збито черговий безпілотник.

Теги: пожежа Міноборони завод безпілотник росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Портникова, Кремль переконуватиме росіян у тому, що країна та її громадяни нічого не втратили у війні проти України
Портников розповів, як російська влада пояснить своїм громадянам поразку від України
3 серпня, 11:20
Українські військові знищують ворожу техніку за допомогою новітньої зброї
Перша світова чи Зоряні війни? Що відбувається в Україні Технології війни
12 серпня, 21:10
Російський диктатор Володимир Путін
Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW
16 серпня, 06:44
Від падіння уламків ракет сталася пожежа в супермаркеті
Ракети довелося збивати над містом: ЗСУ повідомили про цілі атаки на Одесу
14 серпня, 07:43
Росія імпортує системи іранського виробництва з вересня 2022 року
РФ вже виробляє власні «Шахеди»: чи потрібна їй ще допомога Ірану
16 серпня, 10:53
Безпілотник упав поблизу Путилково в Підмосков’ї
Міноборони Росії заявило про атаку безпілотника на Москву
19 серпня, 15:45
Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли
Кадировці та російські бойовики влаштували чергову стрілянину у Маріуполі (фото)
20 серпня, 10:14
Гельсінкі конфіскує арену, яка належить російським олігархам: названо причину
Гельсінкі конфіскує арену, яка належить російським олігархам: названо причину
28 серпня, 23:38
Аеродром у Курську на мапі
СБУ атакувала дронами аеродром у Курську, пошкоджено багато літаків – джерела
27 серпня, 16:17

Соціум

Під Москвою палає завод із виробництва електроніки для ракет – розвідка
Під Москвою палає завод із виробництва електроніки для ракет – розвідка
У Москві спалахнула пожежа після атаки безпілотника (відео)
У Москві спалахнула пожежа після атаки безпілотника (відео)
У Москві переполох: стала відома причина закриття аеропортів
У Москві переполох: стала відома причина закриття аеропортів
Росіян після початку війни почала косити неприємна хвороба
Росіян після початку війни почала косити неприємна хвороба
У Курській області «бавовна»: окупанти заявили про удар дронами
У Курській області «бавовна»: окупанти заявили про удар дронами
Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
16K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
13K
Голову Івано-Франківської РДА звільнено за появу на роботі у нетверезому стані
8857
Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться
8204
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
6979
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту