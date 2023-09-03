У Курській області дрон влучив у будівлю ФСБ
Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив в атаці Україну
У місті Курчатов Курської області після атаки безпілотника почалася пожежа у «нежитловому приміщенні», повідомляють російські ЗМІ. Саме у цьому населеному пункті розташована Курська АЕС.
Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив в атаці Україну.
«У результаті атаки українського безпілотника зафіксовано загоряння нежитлової будівлі в місті Курчатові. Силами пожежників воно ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури», – написав він у своєму Telegram-каналі.
Тим часом, джерело «Бабеля» у Головному управлінні розвідки уточнило, що безпілотник влучив у будівлю ФСБ.
Нагадаємо, військові контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську вночі 27 серпня за допомогою картонних дронів.
Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком» у ніч на 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше з'явилися кадри з моментом вибуху, на яких видно яскравий спалах у нічному небі.
Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що один БПЛА влучив у багатоповерхівку.
Коментарі — 0