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У Курській області дрон влучив у будівлю ФСБ

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Курській області дрон влучив у будівлю ФСБ
У Курчатові після атаки безпілотника почалася пожежа
фото ілюстративне

Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив в атаці Україну

 

У місті Курчатов Курської області після атаки безпілотника почалася пожежа у «нежитловому приміщенні», повідомляють російські ЗМІ. Саме у цьому населеному пункті розташована Курська АЕС.

Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив в атаці Україну.

«У результаті атаки українського безпілотника зафіксовано загоряння нежитлової будівлі в місті Курчатові. Силами пожежників воно ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Тим часом, джерело «Бабеля» у Головному управлінні розвідки уточнило, що безпілотник влучив у будівлю ФСБ.

Нагадаємо, військові контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську вночі 27 серпня за допомогою картонних дронів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком» у ніч на 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше з'явилися кадри з моментом вибуху, на яких видно яскравий спалах у нічному небі.

Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що один БПЛА влучив у багатоповерхівку.

Теги: пожежа безпілотник роман військові Telegram аеродром

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