Потужні вибухи на заправці в Румунії: є загиблий і десятки поранених (відео)

За деякими даними, кількість постраждалих від вибухів може сягати 46 осіб

Увечері 26 серпня у Румунії, в окрузі Креведія, сталися вибухи на станції LPG зі зрідженим нафтовим газом. Унаслідок цієї трагедії одна людина загинула, кількість постраждалих може сягати 46 осіб. Про це повідомляє румунська служба «Радіо Свобода».

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Зазначається, що вибух стався на заправці на трасі DN1A, що приблизно за 30 км від столиці Румунії, Бухареста. Він спричинив потужну пожежу, після якої послідували ще три вибухи.

За даними видання, заправну станцію було закрито на перевірки. Попри це, вона продовжувала роботу і мала шість цистерн по 10 000 літрів, дві з яких були повними.

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Після вибуху влада активувала «червоний план», а лікарня Флореаска — «білий план», тобто весь медичний персонал викликано до лікарні для посилення лінії охорони. Повідомляється, що одна людина померла в лікарні.

У Міністерстві внутрішніх справ був активований кризовий штаб, до якого ввійшов, зокрема, і прем'єр-міністр Марсел Чолаку.

Нині пожежу вже локалізовано, однак остаточних даних про постраждалих досі немає. За деякими даними, їх кількість може сягати 46 осіб, двоє з них доставлені до лікарні в дуже тяжкому стані. Причини вибуху нарахі невідомі.

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Нагадаємо, учора в Індії через вибух газового балона в потязі спалахнула пожежа. Унаслідок цього дев'ятеро людей загинули, стільки ж отримали поранення.

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