Нові зарплати медикам: хто отримає 20 тис. грн

Керівники медустанов можуть лише збільшувати зарплатню своїх працівників, але дотримуватись базового рівня

Постанова уряду поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я

Підвищення зарплати з 1 січня стосується медпрацівників усіх державних та комунальних закладів охорони здоров'я, повідомляють у МОЗ.

«Ця постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Медустанови, що фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов'язані дотримуватися цієї постанови. Наразі вони отримали право здійснювати доплати до встановленого рівня зарплати більше, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою», – йдеться у повідомленні.

МОЗ нагадує, що базова зарплата не менше 20 тисяч гривень встановлена для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я.

Базова зарплата не менше 13,5 тисячі гривень виплачуватиметься медсестрам, які здобули таку медичну освіту:

професійний молодший бакалавр;

фахівець із початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, (раніше – середня спеціальна освіта);

перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти;

магістр з медсестринства.

Дана постанова поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись даної постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою.

Зазначається, що вищезгаданий рівень зарплати не фіксований і може бути збільшений керівником медустанови.

Раніше стало відомо, що зарплати правоохоронців зростуть: коли і на скільки.

Також повідомлялося, що українці будуть платити більше податків із зарплати.

Ще У 2022 році педагоги можуть розраховувати на зростання заробітків. Однак зростання виплат стосуватиметься не всіх. У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для багатьох вчителів зарплата не зміниться..

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