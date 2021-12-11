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    Ляшко розповів, яким буде тариф на меддопомогу при пологах у 2022 році

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    МОЗ встановив допомогу при народженні одним із пріоритетних напрямків фінансування - Ляшко розповів, яким буде тариф на меддопомогу при пологах у 2022 році
    МОЗ встановив допомогу при народженні одним із пріоритетних напрямків фінансування
    фото з відкритих джерел

    Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності українського уряду на 2022 рік

    Тариф на допомогу при пологах у межах Програми медичних гарантій у 2022 році становитиме 15 101 грн. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який разом зі своїм заступником Олексієм Яременком відвідав приватний пологовий будинок.

    Глава МОЗ відвідав пологовий будинок/ фото: facebook/viktor.liashko
    Глава МОЗ відвідав пологовий будинок/ фото: facebook/viktor.liashko

    «Дискутували та шукали відповідь на запитання, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком пологи. До речі, тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн. Основна відповідь: приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію дороговартісного медичного обладнання, енергоносії, комунальні послуги», – написав глава МОЗ.

    Він додав, що охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності українського уряду на 2022 рік.

    «До кінця року проведемо з цього питання колегію міністерства із залученням керівників перинатальних центрів», – зауважив Ляшко.

    Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України підписало меморандум для впровадження пілотного проєкту добровільного фармакологічного медичного страхування.

    «Пілотний проєкт з фармакологічного страхування – це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет за рахунок добровільного медичного страхування», – зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

    Нагадаємо, раніше МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках.

    Також ми повідомляли, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.

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    Теги: міністр Facebook послуги пологи пологовий будинок страхування Віктор Ляшко
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    Ляшко розповів, яким буде тариф на меддопомогу при пологах у 2022 році