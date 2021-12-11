Ляшко розповів, яким буде тариф на меддопомогу при пологах у 2022 році
Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності українського уряду на 2022 рік
Тариф на допомогу при пологах у межах Програми медичних гарантій у 2022 році становитиме 15 101 грн. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який разом зі своїм заступником Олексієм Яременком відвідав приватний пологовий будинок.
«Дискутували та шукали відповідь на запитання, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком пологи. До речі, тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн. Основна відповідь: приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію дороговартісного медичного обладнання, енергоносії, комунальні послуги», – написав глава МОЗ.
Він додав, що охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності українського уряду на 2022 рік.
«До кінця року проведемо з цього питання колегію міністерства із залученням керівників перинатальних центрів», – зауважив Ляшко.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України підписало меморандум для впровадження пілотного проєкту добровільного фармакологічного медичного страхування.
«Пілотний проєкт з фармакологічного страхування – це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет за рахунок добровільного медичного страхування», – зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
Нагадаємо, раніше МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках.
Також ми повідомляли, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.