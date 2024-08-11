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У Сербії десятки тисяч протестують проти видобутку літію

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Сербії десятки тисяч протестують проти видобутку літію
Учасники акції у центрі Белграда скандували: Видобутку не буде і Зрада, зрада
фото з вільних джерел

Місцеві вийшли на мітинг незважаючи на попередження влади про передбачувану змову з метою повалення популістського президента Олександра Вучича та його уряду

Вчора, 10 серпня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці Белграда, щоб висловити свій протест проти планів уряду щодо видобутку літію. Це сталося незважаючи на попередження влади про можливі заворушення та спроби державного перевороту. Про це пише АР. 

Основні моменти:

  • Масові протести: Одна з найбільших акцій протесту за останні роки відбулася в центрі Белграда. Протестувальники вимагають офіційної заборони на видобуток літію.
  • Попередження уряду: Президент Олександр Вучич заявив про отримання інформації від російських спецслужб про можливі «масові заворушення та переворот, організовані західними державами».
  • Порівняння з Майданом: урядовці та державні ЗМІ порівнюють протести з Євромайданом в Україні, що призвів до повалення проросійського президента у 2013 році.
  • Екологічні проблеми: протести викликані планами уряду дозволити видобуток літію в родючій сільськогосподарській долині на заході країни. Місцеві жителі та екологи стурбовані можливими негативними наслідками для довкілля.
  • Зв'язки з ЄС: Сербія прагне членства в ЄС, і меморандум про видобуток літію може наблизити її до блоку.
  • Економічні інтереси: уряд наполягає на тому, що видобуток літію сприятиме економічному розвитку, але критики стверджують, що це завдасть непоправної шкоди довкіллю.

Після закінчення демонстрації частина людей пішла до двох головних залізничних станцій столиці, пообіцявши блокувати рух потягів, доки їхні вимоги щодо офіційної заборони видобутку літію не будуть виконані.

Урядові чиновники та контрольовані державою ЗМІ розпочали масштабну кампанію проти мітингу, порівнюючи його з подіями на київському Майдані. Тим часом організатори протесту заявляли, що він буде мирним.

Ситуація залишається напруженою, оскільки протести тривають, а уряд намагається збалансувати економічні інтереси з екологічними проблемами та громадським невдоволенням.
 
Нагадаємо, у Греції сьогодні обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку. Це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.

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Теги: Меморандум Сербія протест переворот президент мітинг

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