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Республіканці висунули Трампа кандидатом в президенти США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Республіканці висунули Трампа кандидатом в президенти США
Трамп повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм у четвер
фото: AP

Трамп набрав достатню кількість голосів республіканців, щоб офіційно стати кандидатом на президентських виборах

Дональда Трампа затверджено офіційним кандидатом у президенти США від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі, про це пише CNN.

Експрезидент США отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом від Республіканської партії.

Трамп повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм у четвер.

Також Дональд Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. У соцмережі Trump Social, експрезидент США написав, що вирішив обрати Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти після «тривалих міркувань». Серед його заслуг він назвав службу в морській піхоті США, роботу у фінансовій сфері та ІТ, юридичну освіту.

Джей Ді Венс і Дональд Трамп
Джей Ді Венс і Дональд Трамп
фото: AP

«Як віцепрезидент, Ді Венс буде й далі боротись за Конституцію, підтримувати наших військових і робитиме все, щоб повернути Америці велич», – написав Трамп.

Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні. Він неодноразово виступав проти постачання американської зброї українським воїнам. Також він закликав Білий дім визнати, що Україні доведеться віддати частину своїх територій росіянам.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, під час виборчого мітингу Трампа у Батлері (штат Пенсильванія) сталася стрілянина. Трамп дістав незначне поранення – куля зачепила вухо. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.

Підозрюваний у стрільбі у колишнього президента США Дональда Трампа Томас Крукс перед пострілами в натовп цілився у поліцейського на даху. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на шерифа округу Батлер Майкла Слупа. За його даними, під приціл стрільця потрапив офіцер, який оглядав дах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

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Теги: вибори Дональд Трамп президент вибори у США США

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