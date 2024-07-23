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Словаччина озброює Україну, хоч і виступає проти військової допомоги – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Словаччина озброює Україну, хоч і виступає проти військової допомоги – Bloomberg
Словаччина забезпечує Україну зброєю всупереч своїм заявам
Фото: Міністерство оборони України

Влада Словаччини  каже, що відновлення оборонної промисловості може сприяти економічному зростанню країни

Незважаючи на офіційну відмову уряду Словаччини надавати Україні військову допомогу, зброя виробництва цієї країни продовжує надходити до Києва. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на міністра оборони країни Роберта Калиняка.

«Міністр оборони Словаччини наполягає на значному збільшенні виробництва боєприпасів. І хоча його уряд рішуче відмовляється озброювати Україну, снаряди словацького виробництва потрапляють на фронт», – зазначає Bloomberg. 

За словами Калиняка, покупці боєприпасів самі вирішують, куди їх постачати. При цьому Братислава не має наміру обмежувати виробництво оборонної продукції. Країна Центральної Європи прагне збільшити виробництво великокаліберних боєприпасів до 200 тис наступного року зі 125 тис, які очікуються цього року, сказав Роберт Калінак, міністр оборони та близький соратник прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

«Ми не обмежуватимемо виробництво оборонної продукції, це підтримає валовий внутрішній продукт», – заявив Калиняк.

Міністр додав, що Словаччина не може заборонити покупцям спрямовувати її боєприпаси в Україну. Крім того, запровадження обмежень на виробництво оборонної продукції завдало б шкоди інтересам Словаччини, наголосив він.

Раніше стало відомо, що Словаччина все ж приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, однак зробила це не так, як інші країни. Про це розповів президент країни Петер Пеллегріні.За його словами, Словаччина сприяє успіху чеської ініціативи своїми виробничими потужностями. Так, країна збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляють або відновлюють боєприпаси необхідних калібрів.

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Теги: міністр зброя Словаччина боєприпаси президент фронт

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