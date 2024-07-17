Греція закрила популярне серед туристів місце через аномальну спеку

Очікується, що в середу у деяких частинах країни температура досягне 43 градусів за Цельсієм

У Греції сьогодні обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

За інформацією влади, це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.

«Стародавній туристичний об’єкт Акрополь буде закритий з полудня до 17:00 у середу через екстремальну спеку. Рішення було прийнято для захисту як працівників, так і відвідувачів об'єкта», – йдеться у повідомленні з посиланням на місцеву владу.

Очікується, що в середу у деяких частинах країни температура досягне 43 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час через спеку, від якої потерпає країна.

З полудня і до 17:00 з вівторка по п'ятницю доведеться призупинити роботи, зокрема, будівельникам, постачальникам продуктів харчування та кур’єрам.