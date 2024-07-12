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Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви (фото)

Єлизавета Жабська
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Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви (фото)
Науседа: «Я пообіцяв нації захищати та зміцнювати Литву, служити батьківщині, демократії та добробуту нашого народу»
фото: Gitanas Nausėda/X

Церемонія інавгурації розпочалася з урочистого засідання в литовському парламенті

Сьогодні відбулася інавгурація Гітанаса Науседи на посаду президента Литви на другий термін. Про це політик написав на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Опівдні церемонія інавгурації розпочалася з урочистого засідання в литовському парламенті – Сеймі, де Науседа склав президентську присягу.

Гітанас Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви
Гітанас Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви
фото: Gitanas Nausėda/X

«Сьогодні я вдруге складав президентську присягу. Я пообіцяв нації захищати та зміцнювати Литву, служити батьківщині, демократії та добробуту нашого народу. Я продовжуватиму підтримувати місію стояти на правильному боці історії», – наголосив глава Литовської держави.

Пізніше литовський уряд поверне свої повноваження президенту, який доручить кабінету міністрів продовжувати виконувати обов'язки тимчасового уряду до повторного голосування в Сеймі.

Церемонія інавгурації Гітанаса Науседи розпочалася з урочистого засідання в литовському парламенті
Церемонія інавгурації Гітанаса Науседи розпочалася з урочистого засідання в литовському парламенті
фото: Gitanas Nausėda/X

Нагадаємо, що в Литві 26 травня відбувся другий тур президентських виборів. Зі значним відривом у голосуванні переміг чинний президент Гітанас Науседа. 

Президент України Володимир Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах. «Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі», – написав Зеленський.

Як повідомлялося, за посаду президента Литви змагались вісім кандидатів: чинний глава держави Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, член Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле, самовисуванець Едуардас Вайтку, засновник партії Німанська зоря Ремігіюс Жемайтайтіс, колишній заступник міністра оборони Гедрімас Єглінскіс від опозиційного Демократичного союзу В ім'я Литви, голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.

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Теги: Литва президент інавгурація

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