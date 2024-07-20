Лубінець пояснив, як російський Червоний Хрест вводить в оману родичів полонених українців

Працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії відвідали 3100 військовополонених

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста Росії з військовополоненими. Омбудсмен наголосив, що представники організації не відвідують українців, які перебувають у російському полоні, хоча на загал заявляють, ніби такі візити були.

За словами Лубінця, він дізнався з медіа про те, що голова делегації МКЧХ Росії дав інтерв’ю російським пропагандистам.

«У ньому голова делегації озвучив, що працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії відвідали 3100 військовополонених. При тому, він не вказав, скільки відвідувань було окремо в обох країнах. Причиною цьому є те, що практично всі відвідувані із цього числа – це російські військовополонені, яких утримує Україна, адже наша країна непохитно дотримується вимог Женевських конвенцій», – зауважив Лубінець.

Як стверджує омбудсмен, під час зустрічей із родинами українських військовополонених, представники МКЧХ, прикриваючись нейтральністю, озвучують, що «обом сторонам» варто надавати доступ представникам організації. І забувають додати, що саме російській стороні варто змінити практику недопуску працівників МКЧХ до місць утримання українських полонених захисників.

«Хочу підкреслити, що спілкуючись із нашими повернутими з ворожого полону Захисниками та Захисницями, я дізнаюся, що переважна їх більшість за весь час свого утримання не бачила та не спілкувалася із представниками МКЧХ. Тож закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста оперувати правдивими числами та не вводити в оману найшанованішу в Україні категорію людей – членів родин військовополонених. А також проявити мужність та наполегливість у питанні відвідування українських військовополонених», – підсумував омбудсмен.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, 17 липня Україна повернула із російського полону 95 громадян України.

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