  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Зробив щеплення – отримай курку. Влада Індонезії вигадала, як заохотити вакцинуватися

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курчат в Індонезії роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення - Зробив щеплення – отримай курку. Влада Індонезії вигадала, як заохотити вакцинуватися

    Курчат в Індонезії роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення

    Фото: Sky

    Після запуску програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів

    У сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19. Як пише CNN, ініціатива місцевої влади вже довела свою ефективність.

    Повідомляється, що програма реалізується в окрузі Чіанжур на заході острова Ява. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення.

    Зазначається, що після запуску цієї програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів.

    За даними Університету Джонса Хопкінса, Індонезія – одна з найбільш постраждалих від пандемії країн, там зареєстровано майже 2 млн випадків зараження і більше 53 тисяч смертей. Протягом останніх тижнів два найбільш густонаселених острови – Ява і Суматра – повідомляють про різке зростання числа хворих.

    До слова, 17 червня під Центром масової вакцинації в Києві утворився хаос (фото, відео).

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.

    Читайте також: Вакцинація з пивом і морозивом. Влада американського міста хитрощами заохочує щеплюватися
    Теги: Індонезія щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зробив щеплення – отримай курку. Влада Індонезії вигадала, як заохотити вакцинуватися