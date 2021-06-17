Зробив щеплення – отримай курку. Влада Індонезії вигадала, як заохотити вакцинуватися

Курчат в Індонезії роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення

Після запуску програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів

У сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19. Як пише CNN, ініціатива місцевої влади вже довела свою ефективність.

Повідомляється, що програма реалізується в окрузі Чіанжур на заході острова Ява. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення.

Зазначається, що після запуску цієї програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів.

Authorities in Indonesia are handing out chickens as rewards for receiving #coronavirus vaccines.



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За даними Університету Джонса Хопкінса, Індонезія – одна з найбільш постраждалих від пандемії країн, там зареєстровано майже 2 млн випадків зараження і більше 53 тисяч смертей. Протягом останніх тижнів два найбільш густонаселених острови – Ява і Суматра – повідомляють про різке зростання числа хворих.

До слова, 17 червня під Центром масової вакцинації в Києві утворився хаос (фото, відео).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.