Зробив щеплення – отримай курку. Влада Індонезії вигадала, як заохотити вакцинуватися

У сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19. Як пише CNN, ініціатива місцевої влади вже довела свою ефективність.

Повідомляється, що програма реалізується в окрузі Чіанжур на заході острова Ява. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення.

Зазначається, що після запуску цієї програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів.

Authorities in Indonesia are handing out chickens as rewards for receiving #coronavirus vaccines.



