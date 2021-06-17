Зробив щеплення – отримай курку. Влада Індонезії вигадала, як заохотити вакцинуватися
Курчат в Індонезії роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення
Після запуску програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів
У сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19. Як пише CNN, ініціатива місцевої влади вже довела свою ефективність.
Повідомляється, що програма реалізується в окрузі Чіанжур на заході острова Ява. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення.
Зазначається, що після запуску цієї програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів.
Authorities in Indonesia are handing out chickens as rewards for receiving #coronavirus vaccines.— Sky News (@SkyNews) June 17, 2021
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За даними Університету Джонса Хопкінса, Індонезія – одна з найбільш постраждалих від пандемії країн, там зареєстровано майже 2 млн випадків зараження і більше 53 тисяч смертей. Протягом останніх тижнів два найбільш густонаселених острови – Ява і Суматра – повідомляють про різке зростання числа хворих.
До слова, 17 червня під Центром масової вакцинації в Києві утворився хаос (фото, відео).
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.