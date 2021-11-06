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    У Лондоні протести антивакцинаторів завершилися сутичками з поліцією (фото)

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    Сотні протестувальників проти вакцинації зіткнулися з поліцією у центрі Лондона - У Лондоні протести антивакцинаторів завершилися сутичками з поліцією (фото)

    Сотні протестувальників проти вакцинації зіткнулися з поліцією у центрі Лондона

    Фото: PA MEDIA

    Демонстрація противників вакцинації від коронавірусу переросла у бійку з правоохоронцями

    Протести антивакцинаторів у Лондоні завершилися сутичками, унаслідок яких зазнали поранення восьмеро офіцерів поліції, та затриманням 12 протестувальників. Про це повідомляє BBC.

    Сотні протестувальників зіткнулися з поліцією у центрі Лондона під час святкування «Ночі Гая Фокса».

    У ході сутичок вісім офіцерів отримали поранення, а 12 демонстрантів було заарештовано, повідомила поліція британської столиці.

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    У Лондоні протести антивакцинаторів завершилися сутичками з поліцією (фото)
    У Лондоні протести антивакцинаторів завершилися сутичками з поліцією (фото)
    У Лондоні протести антивакцинаторів завершилися сутичками з поліцією (фото)
    У Лондоні протести антивакцинаторів завершилися сутичками з поліцією (фото)

    Протестувальники у масках Гая Фокса зібралися на Трафальгарській площі, деякі кидали феєрверки в поліцію. Також натовп спостерігав, як спалюють опудало прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Потім мітинг перемістився на площу Парламенту, де учасники демонстрації зіткнулися з поліцейськими.

    Багато демонстрантів тримали таблички на знак протесту проти карантинних заходів, а деякі з них запускали феєрверки та використовували лазерні указки проти поліцейських.

    До слова, лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій спростував міф щодо можливості «чіпізації» внаслідок вакцинації від коронавірусу.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

    Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.

    Теги: поліція вакцинація
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    У Лондоні протести антивакцинаторів завершилися сутичками з поліцією (фото)