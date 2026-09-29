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Момент падіння російського стратегічного бомбардувальника потрапив на відео

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Момент падіння російського стратегічного бомбардувальника потрапив на відео
Російський військовий літак розбився після зльоту
скриншот з відео

В авіакатастрофі загинули шестеро із семи членів екіпажу

У мережі з'явилося відео моменту падіння російського військового літака в Амурській області. За попередньою інформацією, йдеться про стратегічний бомбардувальник Ту-95, який Росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано останні секунди польоту військового літака. Повітряне судно стрімко втрачає висоту та падає. Авіакатастрофа сталася поблизу села Красноярово Амурської області.

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За наявною інформацією, літак розбився через кілька хвилин після зльоту. Після падіння на місці авіакатастрофи виникла пожежа. На борту перебували семеро військових. За останніми даними, шестеро членів екіпажу загинули. Сьомого військового госпіталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Ту-95 є стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем. Російські війська використовують літаки цього типу для завдання ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, про авіакатастрофу в Амурській області стало відомо 29 вересня. Російські джерела повідомили про падіння військового літака поблизу села Красноярово. Повітряне судно впало невдовзі після зльоту, після чого на місці аварії спалахнула пожежа.

Також у червні в Іркутській області Росії розбився дальній бомбардувальник Ту-22М3. Літак упав поблизу Свірська на березі Ангари. Екіпаж устиг катапультуватися. Російські джерела тоді називали можливою причиною аварії відмову двигунів.

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Теги: росія стратегічні бомбардувальники авіакатастрофа

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