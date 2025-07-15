Людство на порозі революції у питанні лікування раку – Times

Рак більше не є смертним вироком – Times

Прорив в лікуванні раку означає, що хвороба «більше не є смертним вироком» для людей

Рак більше не є смертним вироком, через пів століття виживання після нього збільшиться вчетверо. Про це заявив провідний лікар Національної служби охорони здоров'я Великої Британії професор Стівен Поуїс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

Хвороба стає контрольованим станом, а не смертним вироком, заявив провідний лікар Національної служби охорони здоров'я. Професор Стівен Поуїс сказав, що медичні прориви «набирають обертів такими темпами», що буде знайдено більше ліків від раку, спираючись на прогрес, який дозволив збільшити показники виживання за 50 років у чотири рази.

Наголошується, що Національна служба охорони здоров'я Британії перебуває на порозі «революції у лікуванні». Вона включатиме «впровадження препаратів, які навчають імунну систему знищувати ракові клітини, та використання генетичних тестів для адаптації лікування до кожного конкретного випадку».

Раніше стало відомо, що американські дослідники з Університету Кейс Вестерн Резерв та Клівлендської клініки розробляють нову вакцину, яка зможе повністю позбавити організм раку підшлункової залози.

До слова, дослідники з Пенсильванського університету заявили, що смертельний грибок, який раніше пов’язували з «прокляттям фараонів», можна використовувати в боротьбі з раком.