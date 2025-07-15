У Тбілісі обвалився житловий будинок: є жертви (відео)

Будівлю було визнано аварійною та такою, що не підлягає відновленню

У центрі Тбілісі, поруч зі станцією метро «Вокзальна площа», обвалилася частина житлового будинку. Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих. Також в клініку було доправлено 49-річну жінку з множинними травмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказу».

За словами мера Тбілісі Кахі Каладзе, будівлю визнали аварійною, їй було присвоєно п'яту категорію пошкоджень, вона не підлягала відновленню. Каладзе додав, що міська влада неодноразово зустрічалася з жителями і пропонувала їм участь у програмі заміни житла, що дало б змогу знести будівлю і побудувати нову. Однак, за його словами, досягти згоди з усіма мешканцями не вдалося.

Пошуково-рятувальну операцію в Тбілісі завершено. Розпочато розслідування за статтею 240 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час ведення будівельних або інших робіт.

Нагадаємо, чотириповерховий житловий будинок впав у турецькій провінції Конья. Також у Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва понад 10 відсотків житлового фонду пошкоджено внаслідок російських обстрілів. У будинках здебільшого вибиті вікна та поруйновані дахи. Відремонтувати покрівлю планують до початку осінньо-зимового періоду.

До слова, на Закарпатті, на ділянці автомобільної дороги Т-0710 Нижні Ворота – Ужок, обвалився міст. Внаслідок інциденту одразу вісім населених пунктів Мукачівського району залишилися без прямого транспортного сполучення.