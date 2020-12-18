У США оголошено аукціон на право підірвати «казино Трампа»

Право на знесення Trump Plaza в Атлантик-Сіті виставили на аукціон

Влада Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі, виставили на аукціон право на знесення колишнього готелю з казино Trump Plaza з нагоди поразки Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомив мер міста Марті Смолл-молодший.

«Я хочу зібрати як мінімум мільйон доларів, і я думаю, що ми зможемо цього домогтися», – заявив Смолл-молодший.

Всі кошти, отримані в результаті аукціону, будуть направлені на потреби міського юнацького клубу, розповів мер.

Готель і казино Trump Plaza в Атлантик-Сіті збанкрутували і закрилися в 2014 році. Знесення спочатку був запланований на 31 грудня, однак згодом його відклали до початку лютого 2021 року.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.