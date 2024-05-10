Україна отримає винищувачі F-16 найближчими тижнями – The Standard

Хто саме поставлятиме літаки Україні найближчим часом, залишається невідомим

Україна отримає винищувачі орієнтовно вже у червні-липні

Перші західні винищувачі F-16 прибудуть в Україну протягом декількох тижнів. Про це повідомляє The Standard із посиланням на високопоставлене військове джерело.

За словами співрозмовника видання, Україна має отримати літаки орієнтовно у червні-липні. При цьому джерело не повідомило, хто саме буде постачати винищувачі.

Як повідомлялося, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени. За словами очільниці Міноборони країни Кайси Оллонгрен, такий графік передбачений прописаним планом союзників. Вона зазначила, що він полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків.

До слова, перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських пілотів. Перша група в складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16. Його передала Чехія в одну із бригад тактичної авіації. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Нагадаємо, українські пілоти у двох країнах перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16. Пілоти почнуть експлуатувати літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені.

До слова, поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. Дальність дії таких бомб складає близько 70 км. Ймовірне відхилення – близько 10 м.