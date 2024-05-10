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Наступ росіян на Харківщині та передача Україні озброєння на $400 млн. Головне за 10 травня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Наступ росіян на Харківщині та передача Україні озброєння на $400 млн. Головне за 10 травня
фото ілюстративне

Російські окупанти намагаються наступати у бік Харківського та Чугуївського районів, а також на Вовчанському напрямку

Важкі бої на прикордонні Харківщини, США передадуть Україні озброєння на $400 млн, командувач Сухопутних військ оголосив створення центру рекрутингу. «Главком» склав добірку новин 10 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині – ОВА

Ворог продовжує обстрілювати цивільних людей Харківщини. Тривають важкі бої на прикордонні Харківщини, бойові бригади зустріли противника вогнем. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова Харків не перебуває під загрозою через нову хвилю наступу росіян на півночі Харківської області. Він повідомив, що росіяни намагаються наступати у бік Харківського та Чугуївського районів, на Вовчанському напрямку.

США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння

Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України. Натомість що саме Сполучені Штати передадуть Україні поки невідомо. Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував американській стороні за підтримку та розповів, що ввійде до нового пакету озброєння для України. «До пакета увійдуть ракети для Patriot, Nasams, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для Himars та артилерії, техніка та інше», – написав він.

Командувач Павлюк оголосив створення центру рекрутингу Сухопутних військ

В Україні буде створено рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк наголосив, що під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базову загальновійськову підготовку рекрути проходитимуть у межах спеціального навчального батальйону, в фахову – на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом.

Поминальні дні: поліція посилить перевірки біля кладовищ

Правоохоронці закликають українців обмежити час перебування на кладовищах у поминальні дні, дбати про безпеку, слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття. Заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила, що у ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. За інформацією Головних управлінь Нацполіції, в регіонах такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 000 кладовищ, при цьому є регіони, в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ. 

Легітимність Зеленського після 21 травня: міністр Малюська розставив крапки над «і»

Президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень. Він залишатиметься чинним до обрання наступного глави держави, заявив міністр юстиції України Денис Малюська. На думку міністра, наразі не на часі звертатись до Конституційного Суду за роз’ясненням щодо тих чи інших неточностей Конституції. Також Малюська запевнив, що всі укази та документи президента є абсолютно чинними. «Жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція», – зазначив він.

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Теги: Харків Денис Малюська Укренерго поминальні дні озброєння поліція Україна Володимир Зеленський бензин санкції міністр росіяни

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