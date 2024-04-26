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Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars
Спільні навчання литовської та польської армій біля Сувалкського коридору
фото: BNS

Литва хоче створити з Польщею регіональний центр логістики боєприпасів Himars

Литовський президент Гітанас Науседа повідомив після зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою, що Литва хотіла б створити з Польщею регіональний логістичний центр для постачання боєприпасів до ракетних установок Himars. Про це пише 15min.lt.

«Ми конкретно говорили про системи Himars. І Литва, і Польща вже придбали, але маємо намір закупити (ці системи) ще в майбутньому, особливо враховуючи, що в планах виробництва боєприпасів є і Польща. Ми хотіли б співпрацювати – моя пропозиція було саме у цьому напрямі – створення регіонального логістичного центру», – сказав Науседа журналістам у п'ятницю. За його словами, Литва також хотіла б разом брати участь у спільних закупівлях.

Президенти Литви (праворуч) та Польщі побували на військових навчаннях
Президенти Литви (праворуч) та Польщі побували на військових навчаннях

Науседа і Дуда спостерігали військові навчання Narsus Grifonas-2024. Литва підписала договір зі США про придбання восьми систем Himars на суму $495 млн наприкінці 2021 року. Армія планує інтегрувати системи у координації із союзниками, особливо з сусідніми країнами – Естонією, Латвією та Польщею. Перші постачання Himars заплановані на 2025 рік.

Раніше стало відомо, що в Сувальський коридор (Przesmyk suwalski) зайшли підрозділи військ Литви та Польщі. У операції з навчання та захисту території Сувальського коридору бере участь 1,5 тис. солдатів і офіцерів збройних сил країн та 200 одиниць техніки, повідомляють Збройні сили Литви.

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Теги: Польща армія військові навчання військові Литва навчання президент

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