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На Одещині історики знайшли срібні монети часів Кримського ханства

Катерина Іванова
glavcom.ua
На Одещині історики знайшли срібні монети часів Кримського ханства
Знахідка проходить детальне вивчення та опис, після чого її планується передати до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області
фото: Facebook / ГО «Краєзнавці Одещини»

Ймовірно, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар

У Подільському районі біля села Флора на Одещині історик, член ГО «Краєзнавці Одещини» Сергій Жосан знайшов «Флоранський скарб» – срібні монети часів Кримського ханства. Про це йдеться у дописі ГО «Краєзнавці Одещини».

«Скарб складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму в 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І», – йдеться у повідомленні.

На Одещині історики знайшли срібні монети часів Кримського ханства фото 1
фото: ГО «Краєзнавці Одещини»

Зазначається, що, ймовірно, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Скарб лежав у горщику на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20х20х5 см.

Тепер знахідка проходить детальне вивчення та опис, після чого її планується передати до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області.

До слова, уселі Кривчик Хмельницької області у палаці Крупенських під шаром штукатурки виявили напис арабською в’яззю: у тексті згадується османський султан та його візир. Про це повідомляють в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику.

Панно з написами арабською в’яззю виявили у 2022 році під час ремонтних робіт в лівому крилі палацу, де нині розташована туалетна кімната. На схід від неї знайшли сліди ще однієї схожої забіленої плити.

Також через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.

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Теги: музеї Україна Facebook вчені

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