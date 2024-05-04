На Одещині історики знайшли срібні монети часів Кримського ханства

Знахідка проходить детальне вивчення та опис, після чого її планується передати до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області

Ймовірно, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар

У Подільському районі біля села Флора на Одещині історик, член ГО «Краєзнавці Одещини» Сергій Жосан знайшов «Флоранський скарб» – срібні монети часів Кримського ханства. Про це йдеться у дописі ГО «Краєзнавці Одещини».

«Скарб складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму в 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І», – йдеться у повідомленні.

фото: ГО «Краєзнавці Одещини»

Зазначається, що, ймовірно, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Скарб лежав у горщику на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20х20х5 см.

Тепер знахідка проходить детальне вивчення та опис, після чого її планується передати до Подільського міського краєзнавчого музею в Одеській області.

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