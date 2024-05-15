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Ще одна країна НАТО готова розглянути можливість відправки військ в Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ще одна країна НАТО готова розглянути можливість відправки військ в Україну
7 березня 2024 року Швеція офіційно вступила в НАТО і стала 32 членом Альянсу
фото з відкритих джерел

Швеція ухвалюватиме подібне рішення лише на рівні з НАТО

На даний момент Швеція не планує відправляти військовий персонал в Україну, однак може розглянути це, якщо країни-члени НАТО дійдуть згоди у цьому питанні. Про це журналістам розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише Breaking Defense. 

Міністр залишив відкритим розгляд такої можливості, якщо від союзників по Півночноатлантичному Альянсу надійде пропозиція.

«Наскільки я розумію, не було єдиної позиції серед країн, які зустрічалися на паризькому саміті на початку цього року. Конкретної пропозиції тут і зараз немає. Якщо вона з'явиться, ми зможемо її розглянути», – зазначив міністр.

Нагадаємо, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Про це заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл.

За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – «щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість».

Згодом міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправки військовослужбовців до України не набула жодного розвитку ані на рівні Естонії, ані на рівні Європейського союзу. 

До слова, Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії.

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Теги: Швеція міністр радник фронт

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