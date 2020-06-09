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    У світі

    У США журналістам дозволили брати участь в антирасистських протестах

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    Переважна більшість американських видань суворо регламентують участь журналістів у масових заходах, забороняючи брати участь у протестах - У США журналістам дозволили брати участь в антирасистських протестах
    Переважна більшість американських видань суворо регламентують участь журналістів у масових заходах, забороняючи брати участь у протестах

    Видання Axios пообіцяло навіть заплатити заставу в разі затримання співробітників

    Керівник американського видання Axios Джим Вандегай заявив, що підтримує право своїх співробітників на участь в антирасистських протестах. Про це повідомляє The New York Times, у розпорядженні якого опинилася заява Вандегая, пише Громадське.

    У виданні зазначили, що навіть готові заплатити заставу за своїх працівників у разі, якщо їх затримає поліція.

    «Ми з гордістю підтримуємо й заохочуємо ваші права на свободу слова, преси й протесту. Якщо вас арештують чи скривдять під час використання цих прав, Axios підтримає вас і використає гроші зі свого фонду, аби сплатити за вас заставу або оплатити лікування», — написав керівник видання у відповідь на звернення працівника щодо можливості брати участь у протестах.

    Співробітники Axios уточнили The New York Times, що Вандегай цією заявою не заохочував працівників брати участь у протестах у США. Понад те, вона не свідчить про зміну діяльності видання й не висловлює його офіційну позицію щодо протестів.

    The New York Times наголошує, що переважна більшість американських видань суворо регламентують участь журналістів у масових заходах, забороняючи брати участь у протестах.

    До відома, Axios — видання, яке спеціалізується на розсилці новинних дайджестів на тему американської політики, технологій, фінансів і спорту. Найбільш відоме щоденним оглядом політичних подій у США, який, як зазначає NYT, «щодня читають усі інсайдери Вашингтона».

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

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