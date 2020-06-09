ООН направила США лист про можливі порушення через смерть Флойда



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В Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський тиснув йому коліном на горло

В ООН хочуть отримати інформацію про статус розслідування смерті Флойда

Робоча група експертів Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав осіб африканського походження направила владі США лист про можливі порушення з боку співробітників поліції, які привели до смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомила представник групи Христина Сондерс.

«Робоча група експертів ООН з прав осіб африканського походження вжила заходів у справі Джорджа Флойда відповідно до свого порядку і направила спільний лист про можливі порушення уряду США», - заявила вона.

Відзначається, що подібні листи урядам зазвичай направляє спецдоповідач ООН, щоб отримати пояснення по передбачуваних порушень і інформацію про статус розслідування.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред’явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.