У США зʼявиться купюра із зображенням Трампа? Конгресмен Вілсон здивував американців

За даними Бюро гравіювання та друку, останні 80 років у США не друкували купюри номіналом понад $100

Політик вважає появу такої банкноти «найціннішою купюрою для найціннішого президента»

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив у соцмережі X про намір внести законопроєкт про розміщення фото президента Дональда Трампа на банкноті номіналом $250. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика.

«Із вдячністю повідомляю, що я готую законопроєкт, який зобов'язує Бюро гравіювання та друку розробити дизайн купюри номіналом $250 із зображенням Дональда Трампа», – написав конгресмен.

Політик вважає таку банкноту «найціннішою купюрою для найціннішого президента».

«Байденінфляція (відсилання до економічної політики Джо Байдена – ред.) зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити із собою більше готівки», – вважає Вілсон. Він розмістив малюнок купюри із Трампом, якою б вона могла бути.

Політик вважає таку банкноту «найціннішою купюрою для найціннішого президента» фото: x.com/RepJoeWilson

За даними Бюро гравіювання та друку, останні 80 років у США не друкували купюри номіналом понад $100. Якщо Трамп з'явиться на американських банкнотах, то він стане шостим президентом США, зображення якого потрапило на американські гроші.

До слова, прихильники президента США Дональда Трампа ініціюють зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році. Його союзники вже запропонували відповідну поправку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC.

Група прихильників президента США Дональда Трампа ініціюють зміни конституції США, щоб дозволити йому залишатися на посаді президента ще один термін. Сам Трамп не висловився проти цієї ініціативи, а його соратники активно просувають цю ідею серед консервативних виборців.

Згідно з 22-ю поправкою до конституції, одну особу не можна обирати президентом більше ніж двічі. Однак конгресмен-республіканець від штату Теннессі Енді Оглз уже подав резолюцію про внесення змін до конституції, що дасть змогу розширити термін президентських повноважень до 12 років.

Також президент США Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах відео, в якому показав своє бачення майбутнього Сектора Гази, згенероване штучним інтелектом (ШІ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram Трампа.

Ролик починається зі сцен руйнувань у Секторі Гази, тотально зруйнованому військовою операцією Ізраїлю у відповідь на атаку терористів ХАМАС на державу 7 жовтня, та з напису «Газа 2025... Що далі?».