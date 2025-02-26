Трамп заявив, що Україна має «забути про НАТО»

Водночас, за словами Трампа, Росія теж «має піти на поступки», однак на які саме, він не уточнив

Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного вторгнення РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію американського лідера.

«Я можу сказати, що про НАТО Україна можете забути», – заявив президент США Дональд Трамп.

Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення. Також Трамп традиційно не назвав війну війною, використавши натомість словосполучення «все це».

Водночас, за словами Трампа, Росія теж «має піти на поступки», однак на які саме, він не уточнив.

Раніше, Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію американського лідера. Під час першого засідання свого кабінету міністрів Трамп підтвердив, що умови угоди щодо корисних копалин уже узгоджені.

Водночас Зеленський заявив, що Україна погодиться на зобов'язання відшкодовувати нову допомогу від США, якщо Вашингтон висуне таку вимогу.

Також Дональд Трамп заявив, що не буде надавати «занадто багато» гарантій безпеки Україні. «Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато», – сказав президент США.

До слова, у Вашингтоні заявили, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється та не стоїть на порядку денному. Оскільки для США це означало б лише одне – негайне втручання американських військ. Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц, пише «Главком».