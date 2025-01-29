Депутат Європарламенту раптово покликав Гренландію в ЄС: причина

«На мою думку, ЄС – це найкращий альянс, в який ви (Гренландія - ред.) можете вступити», – заявив Локкегор

Депутат: Членство Гренландії в ЄС забезпечить їй захист як в економічному, так і в політичному плані

Депутат Європарламенту від Данії Мортен Локкегор запропонував, аби Гренландія вступила до Європейського Союзу, аби захистити себе від погроз з боку американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico.

«Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки ви хочете бути незалежними, ви повинні бути членом альянсів. І, на мою думку, ЄС – це найкращий альянс, в який ви можете вступити», – заявив Локкегор.

Депутат також додав, що членство Гренландії в ЄС забезпечить їй захист як в економічному, так і в політичному плані.

Нагадаємо, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс вирішили не коментувати тему захоплення Гренландії після того, як Данія попросила союзників утриматися від реакції на погрози американського президента Дональда Трампа.

Спочатку данські та європейські чиновники сподівалися, що коментарі президента США про захоплення Гренландії були тактикою, спрямованою на посилення впливу на цій території. Але останніми днями вони усвідомили, що до ситуації «треба ставитися набагато серйозніше».

Як повідомлялося, Данія витратить близько $2,1 млрд на посилення своєї військової присутності в Арктиці на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до контролю над Гренландією. Програма включає фінансування будівництва трьох нових арктичних військових кораблів, двох додаткових безпілотників дальньої дії та супутників для покращення спостереження.

Раніше президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. Своєю чергою прем'єр-міністр Гренландії заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

До слова, Трамп неодноразово заявляв, що Канада та Гренландія мають увійти до складу США. За його словами, він також має намір повернути під контроль Штатів Панамський канал і перейменувати Мексиканську затоку на Американську. Демократ Джефріс заявив, що Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії.