Білий дім пояснив умови депортації зі США

Білий дім: особи, що залишилися в США після закінчення терміну візи стануть нелегалами

Уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи, заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Каролін Левітт. За її словами, такі особи вважатимуться нелегалами.

«Якщо особа залишається після закінчення терміну візи, вона стає нелегальним іммігрантом і стає суб'єктом депортації», – випливає із заяви.

Раніше куратор з питань безпеки кордонів Томас Хоман оголосив, що мігрантів-нелегалів вивозитимуть із США військовими літаками. Така практика стане повсякденною справою, оскільки можливі щоденні видворення, додав він. Після початку президентського терміну Дональда Трампа міграційні служби набули повноважень заарештовувати будь-якого з іноземців, який перебуває в країні без документів.

До цього операції із затримання нелегалів з метою депортації розпочалися на всій території Сполучених Штатів. Їх проводила Імміграційна та митна служба США (ICE). Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.

Нагадаємо, американська економіка може втратити 8% валового внутрішнього продукту, якщо президенту Дональду Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США.