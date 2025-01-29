Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білий дім пояснив умови депортації зі США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім пояснив умови депортації зі США
Депортація із США загрожує багатьом людям
Фото: themonastery.org

Білий дім: особи, що залишилися в США після закінчення терміну візи стануть нелегалами

Уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи, заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Каролін Левітт. За її словами, такі особи вважатимуться нелегалами.

«Якщо особа залишається після закінчення терміну візи, вона стає нелегальним іммігрантом і стає суб'єктом депортації», – випливає із заяви.

Раніше куратор з питань безпеки кордонів Томас Хоман оголосив, що мігрантів-нелегалів вивозитимуть із США військовими літаками. Така практика стане повсякденною справою, оскільки можливі щоденні видворення, додав він. Після початку президентського терміну Дональда Трампа міграційні служби набули повноважень заарештовувати будь-якого з іноземців, який перебуває в країні без документів.

До цього операції із затримання нелегалів з метою депортації розпочалися на всій території Сполучених Штатів. Їх проводила Імміграційна та митна служба США (ICE). Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців. 

Також адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.

Нагадаємо, американська економіка може втратити 8% валового внутрішнього продукту, якщо президенту Дональду Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США. 

Читайте також:

Теги: депортація США Дональд Трамп соціум мігранти економіка прессекретар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У риториці Трампа є чітке розуміння, що гальмо до миру сидить саме у Кремлі»
Новий тур перемовин має відбуватися з позиції сили, а не лише долара
27 сiчня, 14:29
Вогонь навколо Лос-Анжелеса виходить з-під контролю
Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей
9 сiчня, 00:28
Вальтонен зауважила, що Україні варто прагнути до повноцінного членства в НАТО, бо «ніхто не знає, що й коли може статися»
Глава МЗС Фінляндії назвала єдину надійну гарантію безпеки для України
9 сiчня, 04:45
Компанія попросила співробітників ковтати вогонь, стверджуючи, що це підвищить їхню впевненість
Китайська компанія змушувала працівників ковтати вогонь
9 сiчня, 20:40
Ціна яєць у США зростає, а подекуди вони стають дефіцитом
У США дефіцит яєць: полиці супермаркетів порожні
15 сiчня, 13:01
Міністерство фінансів США розширило санкції щодо компаній та установ, які підтримують російську агресію
США запровадили нові обмеження проти Росії, аби ліквідувати схеми ухилення від санкцій
15 сiчня, 18:34
США за правління Трампа займуться безпекою країни
Трамп розповів, яку систему протиракетної оборони отримають незабаром США
20 сiчня, 08:32
Однак в обмін на ці зобов’язання Вашингтон може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку з виконання будь-якої потенційної угоди
Європа прагне участі військ США у миротворчій місії в Україні – Bloomberg
24 сiчня, 12:15
У травні 2021 року Білл Гейтс оголосив про розлучення з дружиною Меліндою
Білл Гейтс назвав помилку, про яку шкодує найбільше у житті
27 сiчня, 07:56

Соціум

Білий дім пояснив умови депортації зі США
Білий дім пояснив умови депортації зі США
85% жителів Гренландії проти приєднання до США: опитування
85% жителів Гренландії проти приєднання до США: опитування
Пілотів літаків злякав загадковий об'єкт у небі над Стамбулом
Пілотів літаків злякав загадковий об'єкт у небі над Стамбулом
Четвертий за величиною в РФ: деталі про нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони
Четвертий за величиною в РФ: деталі про нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони
Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
На Алясці розбився американський винищувач F-35
На Алясці розбився американський винищувач F-35

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
82K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
59K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
48K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
15K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua