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Спецпосланець Келлог вказав, на що готовий піти Трамп, аби змусити Росію закінчити війну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Спецпосланець Келлог вказав, на що готовий піти Трамп, аби змусити Росію закінчити війну
Спецпосланець Трампа щодо України Кіт Келлог вже провів перші розмови із керівником Офісу президента України та із послом України в США
фото з відкритих джерел

«Якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп»

Президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України. Про це заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв’ю New York Post.

Водночас Келлог наголосив, що і Києву, і Москві доведеться піти на поступки, щоб «припинити вбивства промислового масштабу».

Щодо теперішніх санкцій проти Росії, то Келлог оцінив їхню ефективність на 3 бали за 10-бальною шкалою. Утім, власне американські санкції, що націлені на енергетичний сектор РФ, за словами спецпосланця Трампа, є більш ефективними, однак мають місце для посилення.

«Ви дійсно можете посилити санкції, особливо останні обмеження проти видобутку та експорту нафти. Це відкрило широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив», – заявив Келлог.

Політик зауважив, що США наполягатимуть на припиненні вогню і тільки потім на переговорах про мир, у тому числі безпосередньо між Москвою і Києвом.

Водночас він акцентував увагу на «російському стилі» ведення війни: «Для росіян вести війну на виснаження – це ніби в їхній крові. Навіть якщо згадати історію: ви не хочете вплутуватися в боротьбу з ними на виснаження, тому що вони до цього звикли. Я маю на увазі... ця країна була готова втратити – і втратила – 700 тис. осіб у Сталінградській битві за шість місяців, не кліпнувши й оком».

Раніше посол України у США Оксана Маркарова зустрілась з спеціальним представником з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це вонаповідомила у Facebook.

Українська дипломатка зазначила, що це не перша її зустріч з Келлогом, але перша в його офіційному статусі спеціального представника з питань України та Росії. Як відомо, президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога на цю посаду у понеділок, 3 лютого.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп обрав спецпосланцем США щодо України. Так, обидва посадовці обговорили майбутній візит Келлога в Україну, який, за словами глави Офісу, «є для нас дуже важливим», а також майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. 

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Теги: санкції війна посол Facebook президент обмеження Кіт Келлог

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