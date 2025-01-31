Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня

Свідки повідомляють, що в Одесі постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд

Чеський уряд планує цього року організувати нову закупівлю боєприпасів для України

Росія завдала ракетного удару по Одесі. Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії. Хто керуватиме Агенцією оборонних закупівель? Міноборони поставило крапку в питанні. Росіяни знову окупували Новомлинськ на Харківщині – Deep State. Чехія організує нову снарядну ініціативу для України

«Главком» склав добірку новин 31 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія завдала ракетного удару по Одесі

31 січня, ввечері в Одесі пролунали потужні вибухи. Про це повідомивкерівник ОВА Олег Кіпер в Telegram.

До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога. Також було попередження про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

В Одесі багато будівель зазнали пошкоджень. Про це повідомляють місцеві пабліки pic.twitter.com/2YqplFgLB0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2025

Свідки повідомляють, що постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд.

Чехія організує нову снарядну ініціативу для України

Чеський уряд планує цього року організувати нову закупівлю боєприпасів для України. Про це заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Ми знаємо, що війна продовжиться і нам, як і раніше, будуть потрібні боєприпаси у 2025 році. Я не можу назвати конкретну цифру за новою ініціативою цього року, оскільки не хочу ставити перед собою мету. Ми повинні надати Україні те, чого вона потребує», – сказав він.

Ліпавський додав, що наразі Чехія вивчає можливі способи фінансуваннянової ініціативи, «а потім подивимося, скільки патронів ми зможемо отримати за ці гроші».

Росіяни знову окупували Новомлинськ на Харківщині – Deep State

Росіяни знову взяли під контроль Новомлинськ на Харківщині. Про це 31 січня повідомли аналітики Deep State.

Як відомо, на початку грудня 2024 року Сили Оборони зачистили один із організованих російських плацдармів, який утворився в селі Новомлинськ. Однак у січні 2025 року російські окупаційні війська знову взяли населений пункт під свій контроль.

Хто керуватиме Агенцією оборонних закупівель? Міноборони поставило крапку в питанні

Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови Агенції оборонних закупівель. Контракт посадовиці не буде продовжено відповідно до ухваленого рішення. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як зазначає пресслужба оборонного відомства, з 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов’язків керівника АОЗ покладено на Арсена Жумаділова. Він виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку.

Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії

Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу.

«Ми бачимо, що дії Сил безпілотних систем привертають увагу як вітчизняних, так і закордонних інформаційних ресурсів. Командування підтверджує використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення», – йдеться у заяві. У дописі наголосили, що це – унікальна розробка, що «змінює правила гри на полі бою».

Росія вивела північнокорейські війська з лінії фронту після великих втрат

Після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США.

Джерела видання зазначають, що північнокорейських військ Сили оборони не помічали на фронті близько двох тижнів.