Головна Новини
search button user button menu button

Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Свідки повідомляють, що в Одесі постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд
фото: Telegram / Думська

Чеський уряд планує цього року організувати нову закупівлю боєприпасів для України

Росія завдала ракетного удару по Одесі. Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії. Хто керуватиме Агенцією оборонних закупівель? Міноборони поставило крапку в питанні. Росіяни знову окупували Новомлинськ на Харківщині – Deep State. Чехія організує нову снарядну ініціативу для України

 «Главком» склав добірку новин 31 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія завдала ракетного удару по Одесі

31 січня, ввечері в Одесі пролунали потужні вибухи. Про це повідомивкерівник ОВА Олег Кіпер в Telegram.

До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога. Також було попередження про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Свідки повідомляють, що постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд.

Чехія організує нову снарядну ініціативу для України

Чеський уряд планує цього року організувати нову закупівлю боєприпасів для України. Про це заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Ми знаємо, що війна продовжиться і нам, як і раніше, будуть потрібні боєприпаси у 2025 році. Я не можу назвати конкретну цифру за новою ініціативою цього року, оскільки не хочу ставити перед собою мету. Ми повинні надати Україні те, чого вона потребує», – сказав він.

Ліпавський додав, що наразі Чехія вивчає можливі способи фінансуваннянової ініціативи, «а потім подивимося, скільки патронів ми зможемо отримати за ці гроші».

Росіяни знову окупували Новомлинськ на Харківщині – Deep State

Росіяни знову взяли під контроль Новомлинськ на Харківщині. Про це 31 січня повідомли аналітики Deep State.

Як відомо, на початку грудня 2024 року Сили Оборони зачистили один із організованих російських плацдармів, який утворився в селі Новомлинськ. Однак у січні 2025 року російські окупаційні війська знову взяли населений пункт під свій контроль.

Хто керуватиме Агенцією оборонних закупівель? Міноборони поставило крапку в питанні

Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови Агенції оборонних закупівель. Контракт посадовиці не буде продовжено відповідно до ухваленого рішення. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як зазначає пресслужба оборонного відомства, з 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов’язків керівника АОЗ покладено на Арсена Жумаділова. Він виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку.

Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії

Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу.

«Ми бачимо, що дії Сил безпілотних систем привертають увагу як вітчизняних, так і закордонних інформаційних ресурсів. Командування підтверджує використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення», – йдеться у заяві. У дописі наголосили, що це – унікальна розробка, що «змінює правила гри на полі бою».

Росія вивела північнокорейські війська з лінії фронту після великих втрат

Після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США.

Джерела видання зазначають, що північнокорейських військ Сили оборони не помічали на фронті близько двох тижнів.

Читайте також:

Теги: Марина Безрукова міністр Міноборони війна гроші Чехія боєприпаси Telegram готель озброєння правила розробка тривога росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розпорядженням КМДА будинок на вул. Воздвиженській визнаний непридатним для проживання
Суд повернув громаді приміщення в історичному центрі Києва вартістю понад 2 млн грн
Сьогодні, 09:51
Президент України Володимир Зеленський на форумі у Давосі
«Я хочу поговорити з вами про майбутнє Європи». Виступ президента у Давосі
21 сiчня, 16:55
У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
20 сiчня, 22:02
Військові можуть відстежувати статус рапорту в застосунку
У застосунку «Армія+» з’явилися нові види рапортів
17 сiчня, 18:29
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 20326 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 14 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 сiчня, 07:41
Словацький школяр з українською стрічкою на одязі – Симон Оманік
Словацький школяр з українською символікою на одязі відмовився потиснути руку президенту своєї країни
13 сiчня, 23:01
Трамп і показує осі зла, що якщо США захочуть грати за їхніми дикунськими правилами, то буде американський союз, у 10 раз більший за будь-який СРСР
Чи зламає Трамп міжнародні правила гри?
11 сiчня, 19:29
Індія взялась за розшифрування писемності долини Інду
Індія дасть $1 млн за розшифровку стародавнього писемного «коду»
9 сiчня, 05:10
Ракета «Трембіта» здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км
Україна готується бити по Москві вітчизняними ракетами – The Telegraph
3 сiчня, 11:08

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
104K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
83K
Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
27K
Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці
27K
На Землі стрімко піднімається один із континентів

Новини

Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Сьогодні, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua