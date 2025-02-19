Головна Країна Політика
search button user button menu button

Соратник Порошенка, запропонував Зеленському «єдиний вихід» щодо виборів в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Соратник Порошенка, запропонував Зеленському «єдиний вихід» щодо виборів в Україні
Народний депутат України Олексій Гончаренко
фото з відкритих джерел

На думку Гончаренка, президент Зеленський має сказати, що не висуватиме свою кандидатуру на пост глави держави, аби США більше не повторювали тези щодо виборів

Народний депутат України Олексій Гончаренко висловив свою думку щодо ситуації, яка розгорнулась на тлі заяв президента США Трампа про главу української держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост нардепа у Telegram.

«Єдиний вихід, який я бачу. Зеленський має вийти і сказати:«Я на вибори не планую йти». Але вибори будуть лише тоді, коли США гарантує українську безпеку і буде припинений вогонь», – написав Гончаренко.

Він також пише: «Таким чином ми приберемо всю цю історію з «диктаторами» і «виборами»». За його словами, слід сфокусувати свою увагу на дійсно важливих речах: армії, лінії фронту та домовленостях від яких залежить доля країни.

«Все. Це те, що має робити президент України. А не міряти рейтинги», – додав Гончаренко.

Варто зазначити, що американський лідер Трамп в соцмережі Truth Social написав пост, в якому зазначив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Також Трамп заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Олексій Гончаренко Дональд Трамп вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це рішення Уряду підриває мотивацію та почуття справедливості»
Уряд забронював 100% цивільних медиків. Чи мудре це рішення?
10 лютого, 20:02
У 2021 році Трамп дотримався президентської традиції та залишив Байдену листа
Байден напише прощального листа Трампу
20 сiчня, 08:18
США трансформують свою енергетичну політику
Енергетична політика Трампа лякає європейські компанії – Bild
29 сiчня, 08:20
Зеленський також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки
Зеленський пояснив, які дії підтримають людей, поки триває напрацювання нової політики США
29 сiчня, 21:26
Зеленський та Трамп можуть найближчим часом провести перемовини
Офіс президента має дати візиту команди Трампа до України – Зеленський
4 лютого, 18:34
Президентський мандат Йоганніса закінчився торік
Президент Румунії оголосив про відставку
10 лютого, 14:55
Трамп назвав закон про корупцію за кордоном «катастрофою на практиці»
Трамп призупинив закон США, який забороняє підкуп іноземних чиновників
11 лютого, 14:53
Раніше президент України заявляв, що спеціальний представник США прибуде до Києва 20 лютого
Спецпредставник Трампа вирушає ввечері до Києва – Reuters
Вчора, 16:22
Володимир Путін збирає досвідчену команду для переговорів, серед них – Юрій Ушаков
Путін збирає команду «важковаговиків» для переговорів щодо України – Bloomberg
14 лютого, 17:03

Політика

Соратник Порошенка, запропонував зеленському «єдиний вихід» щодо виборів в Україні
Соратник Порошенка, запропонував зеленському «єдиний вихід» щодо виборів в Україні
Президент розповів, коли зустрінеться зі спецпредставником Трампа
Президент розповів, коли зустрінеться зі спецпредставником Трампа
Зеленський подякував за підтримку на тлі критики з боку адміністрації Трампа
Зеленський подякував за підтримку на тлі критики з боку адміністрації Трампа
Подоляк повідомив, на чому наполягатиме Україна під час перемовин з Келлогом
Подоляк повідомив, на чому наполягатиме Україна під час перемовин з Келлогом
Від Арестовича йде дружина
Від Арестовича йде дружина
Келлог провів першу зустріч під час візиту до України
Келлог провів першу зустріч під час візиту до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
48K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило
47K
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
44K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
29K
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни

Новини

У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua