Соратник Порошенка, запропонував зеленському «єдиний вихід» щодо виборів в Україні

На думку Гончаренка, президент Зеленський має сказати, що не висуватиме свою кандидатуру на пост глави держави, аби США більше не повторювали тези щодо виборів

Народний депутат України Олексій Гончаренко висловив свою думку щодо ситуації, яка розгорнулась на тлі заяв президента США Трампа про главу української держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост нардепа у Telegram.

«Єдиний вихід, який я бачу. Зеленський має вийти і сказати:«Я на вибори не планую йти». Але вибори будуть лише тоді, коли США гарантує українську безпеку і буде припинений вогонь», – написав Гончаренко.

Він також пише: «Таким чином ми приберемо всю цю історію з «диктаторами» і «виборами»». За його словами, слід сфокусувати свою увагу на дійсно важливих речах: армії, лінії фронту та домовленостях від яких залежить доля країни.

«Все. Це те, що має робити президент України. А не міряти рейтинги», – додав Гончаренко.

Варто зазначити, що американський лідер Трамп в соцмережі Truth Social написав пост, в якому зазначив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Також Трамп заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.