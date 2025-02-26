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Трамп: Я не даватиму Україні «занадто багато» гарантій безпеки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп: Я не даватиму Україні «занадто багато» гарантій безпеки
Трамп: Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це
фото: скриншот відео

Трамп додав, що угода про копалини є «чудовою для України», оскільки те, що США працюватимуть в Україні є начебто гарантіями безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде надавати «занадто багато» гарантій безпеки Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію американського лідера.

«Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато», – сказав президент США. 

За його словами, це угода щодо корисних копалин «хороша для України теж».

«Вони в такий спосіб теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре», – сказав він. 

Раніше, Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію американського лідера. Під час першого засідання свого кабінету міністрів Трамп підтвердив, що умови угоди щодо корисних копалин уже узгоджені.

Водночас Зеленський заявив, що Україна погодиться на зобов'язання відшкодовувати нову допомогу від США, якщо Вашингтон висуне таку вимогу. 

Також Дональд Трамп заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого, у пʼятницю, вже підтверджено. «Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою», – сказав Трамп.

Політик додав, що це буде угода про рідкоземельні мінерали «та інші речі».

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Теги: Європа Дональд Трамп Франція Велика Британія президент США

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