Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 300 нових випадків

Цієї доби у столиці від Covid-19 померли 18 осіб

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

У столиці виявили за минулу добу 286 хворих на коронавірус. Померли 18 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«286 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 18 людей. Усього за період пандемії в місті 2785 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 142316», – повідомив Кличко.

Захворіли: 158 жінок віком від 18 до 86 років, 106 чоловіків віком від 19 до 87 років. А також 12 дівчаток від 3 до 16 років та 10 хлопчиків від 4 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Одужали минулої доби 2 людини. Загалом коронавірус подолали 96330 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському – 63, Деснянському – 63 та в Святошинському – 31 випадок», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5572 людей. Також 1734 пацієнти одужали, а 106 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2136 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 23227 (зокрема методом ПЛР – 15115, методом ІФА – 2011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6101).