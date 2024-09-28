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У Кривому Розі 30 вересня оголошено днем жалоби

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Кривому Розі 30 вересня оголошено днем жалоби
Четверо людей загинули у Кривому Розі через атаку РФ
фото: Сергій Лисак

Рятувальники продовжують розбирати завали управління поліції, понівеченого ворогом

Сьогодні, 28 вересня, пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершилися. 30 вересня в місті буде оголошено День жалоби за загиблими. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За словами очільника ОДА, рятувальники продовжують розбирати завали управління поліції, понівеченого ворогом. Вони виконали 90% робіт, вивезли 650 т будівельного сміття.

«На жаль, через цю атаку ми втратили четверо людей. 30 вересня в місті – День жалоби за загиблими. У лікарні досі залишаються троє постраждалих. Їхній стан – середньої тяжкості», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 27 вересня близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Повідомлялося, що унаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг поранено п'ятеро людей.

Також сьогодні, 28 вересня, у Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. Кількість загиблих збільшилася до чотирьох.

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Теги: росія війна Кривий Ріг смерть Україна росіяни ракетна атака

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