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Окупанти в Маріуполі переховують подалі техніку через загрозу далекобійних ракет

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти в Маріуполі переховують подалі техніку через загрозу далекобійних ракет
Росіяни перевозять техніку в Маріуполі
фото з відкритих джерел

Партизани «АТЕШ» показалли, як росіяни переміщають техніку в Маріуполі

Партизани українського руху «АТЕШ» показали фото та відео, як окупанти у Маріуполі переміщають свою техніку та ховають її. Про це рух спротиву повідомив на своїй сторінці у Telegram.

«Агенти зафіксували, що ЗС РФ почали активно переміщати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки», – йдеться в повідомленні.

Партизани вважають, що через загрозу ударів далекобійних ракет ЗСУ командири російських військ дуже стурбовані безпекою своїх підрозділів і, окрім зміни позицій, не бачать інших варіантів дій.

«Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для прийняття подальших рішень», – додали в «АТЕШ».

Ситуація в Маріуполі

Станом на 5 жовтня ситуація в Маріуполі залишається напруженою через російську окупацію міста, яка триває з 2022 року. Місто зазнало значних руйнувань під час активних бойових дій, більшість інфраструктури зззруйнована, або пошкоджена. Маріуполь став символом героїчного опору українських військових, зокрема оборони Азовсталі, що тривала кілька місяців.

На окупованій території, за повідомленнями місцевих джерел, російська адміністрація продовжує посилювати репресії проти проукраїнських громадян. Населення живе під постійним контролем, часто стикаючись з обмеженням свободи слова, пересування та важкими умовами життя. Поширені випадки затримань і арештів осіб, які висловлюють невдоволення окупаційною владою.

Загальна гуманітарна ситуація в місті залишається складною. Доступ до медичних послуг, питної води, електрики та опалення обмежений. Крім того, частина населення продовжує залишати Маріуполь через постійні труднощі та страх перед окупаційною владою.

Нагадаємр, раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Маріуполі партизани знешкодили трансформаторні установки, які забезпечували базу окупантів електрикою.

До слова, російські окупанти будують залізничну гілку аби скоротити шлях постачання військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи.

Також стало відомо, що окупаційна влада Маріуполя закрила міський цвинтар в Старому Криму Маріупольської області. Причиною є брак місця.

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Теги: Маріуполь окупанти репресії місто фронт відео росіяни партизани війна

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