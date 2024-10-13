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В Якутії впав літак Ан-3, є жертви

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Якутії впав літак Ан-3, є жертви
В РФ впав літак
фото з відкритих джерел

Літак здійснив аварійну посадку, одна людина загинула

В Росії впав літак, на борту перебувало чотири людини, один із членів екіпажу під час авіакатастрофи загинув. Про це повідомляє ВВС.

У півтора кілометрах від міста Олєкмінськ здійснив аварійну посадку літак Ан-3 авіакомпанії «Борус». На борту перебувало п'ять осіб, включаючи трьох членів екіпажу та двох пасажирів. Один з пасажирів загинув. Як повідомляє пресслужба МНС Росії, причиною аварійної посадки стала втрата тяги двигуна.

За даними якутських рятувальників, літак упав у лісовій місцевості. Телеграм-канал Baza стверджує, що двигун вийшов з ладу під час зльоту з аеропорту Олєкмінська, через що літак впав на відстані 1,5 км від аеропорту​.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський літак Ту-154 впав в Чорне море

До слова, в серпні в Бразилії трапилась авіакатастрофа, пасажирський літак зазнав аварії, ніхто із членів екіпажу та пасажирів не вижив.

Раніше повідомлялось, що у Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage.

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Теги: Чорне море авіакатастрофа літак

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