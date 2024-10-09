На Бєлгородщині евакуюють ще два населені пункти через бойові дії

Через інтенсивні обстріли росіяни вирішили евакуювати ще два села у Бєлгородській області

Села Петрівка та Соловйовка в Бєлгородській області будуть евакуйовані через постійні обстріли та активні бойові дії в цьому регіоні. Про це губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі.

За інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, під час засідання Оперативного штабу 8 жовтня було прийнято рішення закрити в'їзд до сіл Петрівка та Соловйовка. Також планується відселення місцевих жителів та забезпечення їх новим житлом. Гладков зазначив, що мешканці Петрівки регулярно скаржилися на обстріли, що спонукало до вжиття таких заходів.

Ситуація в Курській та Бєлгородській області

У Курській та Бєлгородській області бойові дії між ЗСУ та російською армією тривають, зокрема відзначаються обстріли позицій з обох сторін. Українські сили активно ведуть вогонь по військових об'єктах та інфраструктурі Росії в прикордонних районах. Російська сторона відповідає артилерійськими атаками на українські позиції. Останнім часом спостерігаються також спроби російських військ провести розвідку та перевірку готовності українських сил до можливої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни.

До слова, операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон. Таку думку висловив командир зведеного підрозділу однієї з бригад, що беруть участь у боях у Курській області, Сергій Коротких.

Нагадаємо, аналітики раніше висловили думку, що росіяни спробують за місяць вирішити проблему Курська. Останній термін – до виборів у США. Бажаний для них – до саміту БРІКС у Казані (22-24 жовтня).