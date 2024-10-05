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Прикордонники оприлюднили ексклюзивне відео боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прикордонники оприлюднили ексклюзивне відео боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного
Прикордонники показали спецоперацію у Чорному морі
фото: скріншот з відео

ДПСУ зауважила, що утримання газовидобувних веж дає можливість контролювати значну частину акваторії Чорного моря

Спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі поблизу острова Зміїний. Прикордонники показали як відбуваються ці бої. Відповідне відео оприлюднили в Telegram.

«Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі. Так, росіяни могли помилково влучити у цивільне судно-зерновоз Aya, поспішаючи через побоювання потрапити під приціл українських ракет. 

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Теги: Одещина прикордонники Держприкордонслужба ГУР Міноборони Чорне море війна Україна росія росіяни окупанти газ

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