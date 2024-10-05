Прикордонники оприлюднили ексклюзивне відео боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного

ДПСУ зауважила, що утримання газовидобувних веж дає можливість контролювати значну частину акваторії Чорного моря

Спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі поблизу острова Зміїний. Прикордонники показали як відбуваються ці бої. Відповідне відео оприлюднили в Telegram.

«Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону», – йдеться у повідомленні.

Кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного



Спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі pic.twitter.com/wfU0PyFWdc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2024

Нагадаємо, що після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі. Так, росіяни могли помилково влучити у цивільне судно-зерновоз Aya, поспішаючи через побоювання потрапити під приціл українських ракет.