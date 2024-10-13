ЗСУ, ймовірно, збили винищувач Су-34 з американського F-16 – ISW

Російський військовий блогер стверджує, що український F-16 начебто збив російський винищувач Су-34

Російський військовий блогер заявляє, що український літак F-16, ймовірно, збив російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли російський пілотований винищувач був знищений літаком, наданим Україні західними партнерами. Про це у звіті повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначено, що російський військовий блогер, тісно пов’язаний з авіаційною сферою, 12 жовтня підтвердив втрату літака Су-34, але не надав деталей про обставини інциденту. Він також зазначив, що екіпаж винищувача загинув, але заперечив, що це сталося внаслідок удару з боку ЗСУ. Інші джерела припускають, що причиною аварії могли стати технічні несправності або людський фактор.

Російський Telegram-канал, пов’язаний із повітряно-десантними силами та угрупованням «Днепр», заявив, що Су-34, ймовірно, був збитий українським F-16 під час бомбардування з використанням фугасних авіабомб (ФАБ) на відстані близько 50 км від фронту.

Пізніше той самий Telegram-канал прокоментував версію про технічну несправність або помилку екіпажу, зазначивши, що це підкреслює проблеми із застарілими російськими літаками та втомою пілотів. Також канал звинуватив інших військових блогерів, пов'язаних з Кремлем, у приховуванні правди про катастрофу Су-34 та в саботуванні розробки заходів протидії F-16 з боку ЗСУ.

У березні 2024 року цей же Telegram-канал заявляв, що «Роскомнадзор» подав на них скаргу за «дискредитацію» російського військового командування.

Нагадаємо, стало відомо, що в Росії впав літак, на борту перебувало чотири людини, один із членів екіпажу під час авіакатастрофи загинув.

Раніше стало відомо, що 14 червня російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen.

Крім того, у квітні військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.