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Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 39 бойових броньованих машин противника
фото: АР (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 20 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 678520 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 9047 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39) од,
  • артилерійських систем – 19565 (+17) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3476 (+3) од.
Втрати ворога у війні станом на 20 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 20 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 жовтня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який не є носієм крилатих ракет «Калібр»;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 20 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 970-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. В свою чергу ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку. 

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Теги: війна військова техніка зброя озброєння безпілотник ракета російська ракета росія росіяни окупанти Україна ЗСУ Повітряні сили ЗСУ системи ППО

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