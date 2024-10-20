Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 20 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 678520 (+1340) осіб,

танків ‒ 9047 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39) од,

артилерійських систем – 19565 (+17) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),

крилаті ракети ‒ 2624 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 3476 (+3) од.

Втрати ворога у війні станом на 20 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 жовтня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який не є носієм крилатих ракет «Калібр»;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 20 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 970-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. В свою чергу ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку.