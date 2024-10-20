Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 20 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 20 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 678520 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9047 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39) од,
- артилерійських систем – 19565 (+17) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2624 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3476 (+3) од.
Активність флоту окупантів станом на 20 жовтня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який не є носієм крилатих ракет «Калібр»;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 970-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. В свою чергу ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку.
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