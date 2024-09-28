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Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 948-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1470 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи 28 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 650640 (+1470) осіб,
  • танків ‒ 8860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,
  • артилерійських систем  – 18733 (+55) од,
  • РСЗВ – 1203 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+0) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 16093 (+62),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3291 (+99).
Втрати ворога у війні станом на 28 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 28 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 вересня

  • У Чорному морі три ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 28 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 28 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 948-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ЗСУ море Чорне море Азовське море ракета війна росія росіяни окупанти військова техніка Україна

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