Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1470 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи 28 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 28 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 650640 (+1470) осіб,
- танків ‒ 8860 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,
- артилерійських систем – 18733 (+55) од,
- РСЗВ – 1203 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 961 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16093 (+62),
- крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 3291 (+99).
Активність флоту окупантів станом на 28 вересня
- У Чорному морі три ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них два рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 948-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0