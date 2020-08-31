У 10 разів заразніший за звичайний: вчені виявили новий штам коронавірусу



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Вчені виявили новий штам коронавірусу Фото: Xinhua

Мутація коронавірусу D614G більш заразна, але менш смертельна

В Індонезії зафіксували спалах коронавірусу, викликаний новим штамом. Вчені помітили, що мутований вірус заразніший звичайного в 10 разів.

Про це повідомляє Mirror.

За даними ЗМІ, мутація коронавірусу D614G більш заразна, але менш смертельна.

У свою чергу епідеміолог з Університету Індонезії Сяхрізал Шаріф попередив, що до кінця року кількість хворих в країні може зрости до 500 тисяч.

«Ситуація серйозна. Місцева передача на даний час вийшла з-під контролю», – сказав Шаріф.

Він додав, що кількість нових заражених могла б бути набагато більшою, якби лабораторії могли обробляти більше зразків у день.

Своєю чергою президент Міжнародного товариства інфекційних захворювань у США Пол Тамбья заявив, що новий штам збігається з падінням смертності. Через це припускають, що вірус менш смертоносний.

Також Тамбья підкреслив, що більшість вірусів зазвичай стають менш небезпечними в міру мутації.

«Можливо, добре мати більш заразний, але менш смертоносний вірус. В інтересах вірусу заразити більше людей, але не вбити їх, тому що вірус залежить від господаря як джерело їжі та притулку», – пояснив Тамбья.