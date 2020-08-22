У світі від коронавірусу померли вже понад 800 тисяч людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше смертей зареєстровано у США, Бразилії та Мексиці

Україна ввійшла до тридцятки країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження Covid-19

У світі від коронавірусної хвороби Covid-19 померли 800 тисяч 720 осіб.

Відповідні дані оприлюднив Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

Найбільше смертей зареєстровано у США (175 тисяч 674), Бразилії (113 тисяч 358), Мексиці (59 тисяч 610).

Загалом у світі зафіксовано 23 млн 15 тисяч 658 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше заражень у США (5,64 млн), Бразилії (3,53 млн), Індії (2,98 млн).

Україна ввійшла до тридцятки країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

Копіювати код для вставки

До слова, у ВООЗ дали нові рекомендації щодо захисних масок для дітей.