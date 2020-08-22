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    У світі

    У світі від коронавірусу померли вже понад 800 тисяч людей

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    <p>Найбільше смертей зареєстровано у США, Бразилії та Мексиці</p> - У світі від коронавірусу померли вже понад 800 тисяч людей

    Найбільше смертей зареєстровано у США, Бразилії та Мексиці

    Україна ввійшла до тридцятки країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження Covid-19

    У світі від коронавірусної хвороби Covid-19 померли 800 тисяч 720 осіб.

    Відповідні дані оприлюднив Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

    Найбільше смертей зареєстровано у США (175 тисяч 674), Бразилії (113 тисяч 358), Мексиці (59 тисяч 610).

    Загалом у світі зафіксовано 23 млн 15 тисяч 658 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше заражень у США (5,64 млн), Бразилії (3,53 млн), Індії (2,98 млн).

    Україна ввійшла до тридцятки країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження Covid-19.

    Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      102971
    • Одужали
      51735
    • Хворіють
      48992
    • Померли
      2244

    До слова, у ВООЗ дали нові рекомендації щодо захисних масок для дітей.

    США смерть Бразилія Мексика епідемія коронавірус
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