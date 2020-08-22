У світі від коронавірусу померли вже понад 800 тисяч людей
Найбільше смертей зареєстровано у США, Бразилії та Мексиці
Україна ввійшла до тридцятки країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження Covid-19
У світі від коронавірусної хвороби Covid-19 померли 800 тисяч 720 осіб.
Відповідні дані оприлюднив Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).
Найбільше смертей зареєстровано у США (175 тисяч 674), Бразилії (113 тисяч 358), Мексиці (59 тисяч 610).
Загалом у світі зафіксовано 23 млн 15 тисяч 658 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше заражень у США (5,64 млн), Бразилії (3,53 млн), Індії (2,98 млн).
Україна ввійшла до тридцятки країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження Covid-19.
Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).
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Всього102971
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Одужали51735
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Хворіють48992
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Померли2244
До слова, у ВООЗ дали нові рекомендації щодо захисних масок для дітей.