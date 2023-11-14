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Новий пакет допомоги від Німеччини та план Міноборони щодо забезпечення ЗСУ. Головне за 14 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий пакет допомоги від Німеччини та план Міноборони щодо забезпечення ЗСУ. Головне за 14 листопада
фото з відкритих джерел

У новий пакет допомоги увійшло 10 танків Leopard 1A5 та 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї

Німеччина передала новий пакет допомоги Україні, Міноборони планує перевести ЗСУ на 100% забезпечення товарами українського виробництва, ДБР оголосило підозру банкіру, який розікрав понад 560 млн грн. «Главком» склав добірку новин 14 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До пакету увійшли зокрема:

  • 10 танків Leopard 1A5;
  • 14 автомобілів Bandvagn 206;
  • 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
  • 1 танк Winsent 1 для розмінування;
  • 10 БПЛА Vector;
  • 14 наземних оглядових радарів GO12;
  • три машини охорони кордону;
  • чотири 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 13 вантажівок Man TGS;
  • 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Міноборони планує перевести ЗСУ на 100% забезпечення товарами українського виробництва

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що відомство «працює» над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва.

Зазначається, що міністерство ініціювало зустріч із представниками українського бізнесу, які постачають ці товари для армії. Підприємці готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами.

Нардеп пропонує Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію осіб

Народний депутат Георгій Мазурашу, відомий своїми контраверсійними ініціативами щодо мобілізації, підготував новий законопроєкт на цю тему. Автор наполягає, що своєю ініціативою він має намір підтримати волонтерський рух та не мобілізувати волонтерів, які працюють. Для цього їм необхідно мати відповідні документи, що підтверджують діяльність протягом попереднього та поточного місяців.

Так, згідно з проєктом закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується в особливий період не мобілізувати волонтерів.

ДБР оголосило підозру банкіру, який розікрав понад 560 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який розікрав в інтересах власника понад 560 млн грн. Виведення коштів здійснювалось злочинною організацією, яку колишній власник установи створив у 2010 році.

За допомогою підозрюваного було вкрадено майже 560,5 млн грн. Колишній власник знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку. Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.

Словаччина заявила про припинення військової допомоги Україні

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що його країна припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів. Однак, Словаччина готова надавати досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетального характеру.

Нове керівництво міноборони Словаччини також має на меті посилити можливості та спроможності своїх збройних сил у виконанні завдань, спрямованих на збереження безпеки громадян і держави. 

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Теги: війна Німеччина Міноборони ЗСУ ДБР

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