Шольц закликав готуватися до довгої війни РФ проти України

За словами канцлера Німеччини, бойові дії в Україні тривають набагато довше, ніж розраховував Путін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить ознак того, що Росія припинить війну проти України та виведе з її території свої війська. Відповідну заяву він зробив на конференції збройних сил країни у п'ятницю, 10 листопада, пише dw.

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«Нам слід бути готовими до того, що ця війна може тривати дуже довго», – заявив Шольц.

Він також додав, що бойові дії вже тривають набагато довше, ніж розраховував російський президент Путін. Олаф Шольц у своєму виступі також підкреслив, що Німеччина у довгостроковій перспективі виділятиме на оборону два відсотки валового внутрішнього продукту.

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«Немає абсолютно жодних сумнівів у тому, що поворотний момент, який є агресивною війною Росії проти України, вимагає довгострокової зміни курсу», – зазначив канцлер Німеччини.

Шольц наголосив, що позиція Берліна стосується й того періоду, коли спеціальний фонд для переозброєння Бундесверу обсягом 100 млрд євро буде використано.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що світу варто бути готовим до війни у ​​Європі. На його думку, військовий конфлікт може виникнути через кризу на Близькому Сході, яка впливає на німецьке суспільство. У свою чергу, громадяни Німеччини мають бути готовими протистояти загрозам.

Триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.