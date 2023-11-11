У Києві водій BMW протаранив пʼять автомобілів, сталася бійка

Увечері 11 листопада столичні патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Відрадному

У суботній вечір на проспекті Відрадному в Києві сталася бійка між водієм BMW, його друзями та водіями пошкоджених ним автомобілів. Про це інформує поліція Києва.

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«Сьогодні близько 21:30 до поліції надійшла інформація, що на проспекті Відрадному водій автомобіля BMW, ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з 5-ма припаркованими автомобілями. У результаті власники пошкоджених автомобілів почали обурюватись, і словесний конфлікт переріс у бійку», – йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила, що у сутичці брали участь також друзі водія BMW.

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На місце події прибули патрульні поліцейські, спецпризначенці з полку № 1 та правоохоронці.

Правоохоронці припинили конфлікт та затримали порушника. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

Подію зареєстровано у Солом’янському управлінні поліції. Після завершення перевірки буде надано правову оцінку.

Раніше повідомлялося, що масштабна ДТП сталася у Київській області поблизу населеного пункту Баришівка (Броварський район).

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Нагадаємо, нещодавно на Київщині фура з тваринами розтрощила легковик.

А 6 листопада під Києвом водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході.